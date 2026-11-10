Inundación en la presa de Tarbela, Pakistán: el agua irrumpió en un túnel hidroeléctrico

Una barrera de protección del proyecto hidroeléctrico Tarbela 5, ubicado en la presa de Tarbela, en Pakistán, colapsó, el 9 de noviembre del 2026, y provocó una inundación en el túnel número 5.

El agua ingresó repentinamente a las instalaciones, en la provincia de Jáiber Pastunjuá, videos en redes sociales muestran la magnitud del evento.

Tras la emergencia, los trabajadores que se encontraban en el proyecto fueron evacuados y las obras quedaron suspendidas.

Según los reportes, un empleado fue arrastrado por la corriente, pero posteriormente fue rescatado.

El incidente ocurrió en las instalaciones del proyecto hidroeléctrico, pero la presa principal de Tarbela no colapsó.