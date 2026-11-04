Seis factores provocan lluvias muy fuertes y tormentas eléctricas en Ecuador

Hay miles de familias afectadas y damnificadas a causa de las lluvias en Ecuador.

Ecuador se ha visto afectado por las lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas, vientos, rayos y truenos.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene activa una alerta meteorológica desde el 4 hasta el 7 de noviembre de 2026 por lluvias intensas, con mayor incidencia en varias provincias de la región Costa.

Aunque las condiciones cálidas del océano Pacífico, relacionadas con el fenómeno de El Niño, contribuyen a incrementar las precipitaciones, existen otros factores atmosféricos que se combinan y favorecen el desarrollo de estos eventos climátricos, según Inamhi.

¿Cuáles son los seis factores que provocan las lluvias?

Según las condiciones meteorológicas identificadas, seis procesos influyen en la formación e intensificación de lluvias en el territorio ecuatoriano:

Divergencia de vientos en niveles altos

El aporte de humedad

Convergencia de vientos en niveles bajos: asociada a la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)

El tránsito de una onda Kelvin troposférica sobre Sudamérica, que podría favorecer el desarrollo y la intensificación de las lluvias

Las elevadas temperaturas de la superficie del mar asociadas al evento cálido de El Niño.

En la región Amazónica, estos factores se complementan con el transporte de humedad en niveles medios desde la cuenca amazónica.

⛈️ Advertencia Meteorológica Ec #86 📅 Entre el 04 y el 07 de nov 2026, se prevén nuevos eventos de lluvia fuerte y muy fuerte con tormentas dispersas en la región Litoral, en las provincias de 📍Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí y en especial Los Ríos, Guayas y El Oro. https://t.co/WjpARbatBN — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) November 3, 2026

¿Qué provincias tendrán las lluvias más fuertes?

El pronóstico del Inamhi identifica diferentes niveles de intensidad según la región del país: