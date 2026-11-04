Seis factores provocan lluvias muy fuertes y tormentas eléctricas en Ecuador
El Inamhi advierte sobre precipitaciones de fuertes a intensas entre el 4 y el 7 de noviembre de 2026, principalmente en la región Costa.
Hay miles de familias afectadas y damnificadas a causa de las lluvias en Ecuador.
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Actualizado:
04 nov 2026 - 09:42
Ecuador se ha visto afectado por las lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas, vientos, rayos y truenos.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene activa una alerta meteorológica desde el 4 hasta el 7 de noviembre de 2026 por lluvias intensas, con mayor incidencia en varias provincias de la región Costa.
Aunque las condiciones cálidas del océano Pacífico, relacionadas con el fenómeno de El Niño, contribuyen a incrementar las precipitaciones, existen otros factores atmosféricos que se combinan y favorecen el desarrollo de estos eventos climátricos, según Inamhi.
¿Cuáles son los seis factores que provocan las lluvias?
Según las condiciones meteorológicas identificadas, seis procesos influyen en la formación e intensificación de lluvias en el territorio ecuatoriano:
- Divergencia de vientos en niveles altos
- El aporte de humedad
- Convergencia de vientos en niveles bajos: asociada a la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)
- El tránsito de una onda Kelvin troposférica sobre Sudamérica, que podría favorecer el desarrollo y la intensificación de las lluvias
- Las elevadas temperaturas de la superficie del mar asociadas al evento cálido de El Niño.
- En la región Amazónica, estos factores se complementan con el transporte de humedad en niveles medios desde la cuenca amazónica.
¿Qué provincias tendrán las lluvias más fuertes?
El pronóstico del Inamhi identifica diferentes niveles de intensidad según la región del país:
- Región Costa: Se esperan lluvias fuertes e intensas, acompañadas de vientos y tormentas eléctricas, en el norte de Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, Manabí, Santa Elena y El Oro.
- Región Sierra: Las precipitaciones tendrán mayor intensidad en las zonas occidentales de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Loja.
- Región Amazónica: Se prevén lluvias entre ligeras y moderadas en las estribaciones de la cordillera, en Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
- Región Insular: se esperan precipitaciones principalmente ligeras y, de manera puntual, moderadas.
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