Lluvias en Guayaquil: reportan vías mojadas y despliegan equipos para atender emergencias

El pronóstico prevé nuevas lluvias de variable intensidad durante la jornada.

Las lluvias registradas en Guayaquil durante la madrugada de este miércoles 4 de noviembre de 2026 dejaron novedades en distintos sectores de la ciudad.

En el Parque Industrial El Sauce, específicamente en las calles Gastón Thoret Jager y Luis Eduardo Robles, se reportaron situaciones que requieren atención.

Tras los reportes, se desplegaron unidades de Emapag e Interagua para atender las novedades.

Además, Segura EP informó que se observa calzada mojada en varios puntos de la ciudad, por lo que pidió a los conductores circular con precaución.

Entre los sectores y vías con presencia de calzada mojada están Gómez Rendón y Antonio Flores, vía a la Costa, vía Perimetral, avenida Barcelona, avenida Machala y avenida Simón Bolívar.

¿Cómo estará el clima en Guayaquil este 4 de noviembre?

El pronóstico para Guayaquil prevé temperaturas entre 25 y 31 grados Celsius, con condiciones parcialmente nubladas y algunos claros.

Sin embargo, se esperan lluvias de intensidad variable durante el día y en horas de la noche lluvias acompañadas con tormentas eléctricas.

El índice de radiación ultravioleta se ubica en 8, considerado muy alto. Por ello, se recomienda tomar precauciones ante la exposición al sol durante los periodos de cielo despejado y mantener atención a las condiciones de las vías cuando se presenten nuevas precipitaciones.