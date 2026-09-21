Oleaje llegará a las costas de Ecuador entre el 22 y 24 de septiembre

Inocar pronostica oleaje moderado en las costas de Ecuador y Galápagos del 22 al 24 de septiembre

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) informó que entre el 22 y el 24 de septiembre de 2026 se prevé el arribo de olas provenientes del suroeste del Pacífico a las costas continental e insular de Ecuador.

Durante estos días se espera un estado de mar moderado en sectores de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro. En Galápagos, las condiciones se presentarán principalmente en el oeste y sur del archipiélago.

Según el Inocar, las olas tendrán alturas de entre 0,50 y 1,60 metros, dependiendo de la zona.

El organismo explicó que un estado de mar moderado implica la presencia de un oleaje mayor al habitual.

Recomendaciones para la ciudadanía

El Inocar señaló que no se prevé ningún evento extremo durante este periodo. Sin embargo, recomendó a la ciudadanía y a los navegantes mantenerse atentos a la evolución de las condiciones del mar mediante los canales oficiales.

Las autoridades marítimas piden tomar precauciones, especialmente a quienes realizan actividades en el mar o cerca de la costa.

Las condiciones previstas se mantendrán entre el 22 y el 24 de septiembre, periodo durante el cual se recomienda consultar los reportes oficiales antes de realizar actividades marítimas.