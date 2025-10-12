Autoridad explica el fuerte olor a caucho y plástico quemado en el norte de Guayaquil

Fuerte olor a caucho y plástico quemado en el norte de Guayaquil

Moradores de barrios del norte de Guayaquil expresaron su preocupación por el intenso olor a caucho y plástico quemado este domingo 12 de octubre del 2025.

Ante esta preocupación en distintos sectores del norte de la ciudad, la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) y el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil señalaron las posibles causas.

Según estas instituciones el hecho estaría relacionado con el incendio registrado el día sábado, alrededor de las 14:00, en el Kilómetro 22, sector Casas Viejas, donde se identificó la presencia de materiales plásticos y de reciclaje.

Las labores de control, enfriamiento y monitoreo por parte de los bomberos se extendieron hasta altas horas de la noche.

La mañana de este domingo las unidades de bomberos recorrieron la zonas desde el retorno 4 hasta el retorno 2, constatando la presencia del olor sin detectarse columnas de humo visibles.

Ante el intenso olor que aún persiste se extendieron recomendaciones a la ciudadanía del su sector: