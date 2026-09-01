40 años de cárcel para hombre que acabó con la vida de su hija de seis meses en Loja

La Fiscalía informó sobre la sentencia de un hombre que acabó con la vida de una menor en Loja.

La Fiscalía General del Estado informó que el Tribunal de Garantías Penales del caso declaró culpable a Richard A. por el delito de asesinato cometido contra una niña de 6 meses de edad.

Además, le impuso la pena máxima aplicable en este caso: 40 años de privación de libertad, considerando la agravante acreditada durante el proceso.

La Fiscalía señala que presentó las pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad penal del sentenciado.

Esto con base a los hechos ocurridos el 6 de diciembre de 2025, en el barrio Menfis, de la ciudad de Loja.

El día del crimen

En la audiencia de juicio, la Fiscal del caso explicó que, según los elementos obtenidos durante la investigación, el día de los hechos el hoy sentenciado llegó al domicilio que compartía con su conviviente y su hija de 6 meses.

Según el Ministerio Público, agredió a ambas, en repetidas ocasiones, provocándoles graves lesiones.

Tras ser alertados por vecinos del sector, agentes de la Policía acudieron al lugar.

La niña —que se encontraba inconsciente— fue trasladada a una casa de salud para recibir atención médica; sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento.

La madre de la víctima también recibió atención médica por las lesiones ocasionadas durante la agresión.

El procesado fue aprehendido y, posteriormente, se formularon cargos en su contra.

Entre los principales elementos probatorios expuestos por Fiscalía constan el acta de levantamiento del cadáver y el informe de autopsia.

El documento legal determinó que la muerte violenta fue causada por los golpes sufridos en la cabeza.

También, la Fiscalía indicó presentó el informe médico-legal de la madre de la víctima, que estableció ocho días de incapacidad.

Además, incorporaron el proceso los testimonios de los agentes que participaron en la aprehensión, la inspección ocular técnica del lugar de los hechos y el levantamiento de evidencias.

Una prueba de ADN confirmó que el sentenciado era el padre biológico de la víctima, y una pericia de análisis psicológico permitió evaluar el entorno social.

Pena por asesinato

El artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de asesinato con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años.

En este caso, se justificó la circunstancia agravante prevista en el numeral 11 del artículo 47 del mismo cuerpo normativo.