Familiares de ocho jóvenes desaparecidos bloquean la vía a Daule para exigir respuestas
Ocho jóvenes desaparecieron tras salir hacia Milagro para comprar una moto el 31 de mayo de 2026.
Familiares de ocho jóvenes desaparecidos bloquearon vía para exigir respuesta de las autoridades.
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Actualizado:
02 jun 2026 - 22:31
Familiares de ocho jóvenes desaparecidos en Milagro cerraron la T de Daule en medio de protestas, la noche de este martes 2 de junio de 2026, para exigir respuestas por parte de las autoridades.
Con llantas encendidas fue cerrado completamente el paso en el sector de la T de Salitre.
Familiares y amigos de los jóvenes se congregaron en ese punto con carteles y fotografías de los desaparecidos.
En la manifestación los familaires reclaman que a pesar de la denuncia en la Fiscalía no han recibido ninguna información sobre la investigación correspondiente.
Los jóvenes partieron desde la T de Daule hacia Milagro, a unos 65 kilómetros de distancia, para completar un trámite por la compra de una moto.
La última comunicación que tuvieron sus familiares con ellos fue a las 18:00 del domingo. Un mensaje de texto inusual encendió las alertas y arrancó la búsqueda.
La Policía investiga a hombres armados, presuntamente de 'Los Águilas', quienes los habrían interceptado al ingreso de Milagro.
De acuerdo con las autoridades, ninguno de los desaparecidos registra antecedentes penales.
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