Familiares de ocho jóvenes desaparecidos bloquean la vía a Daule para exigir respuestas

Familiares de ocho jóvenes desaparecidos bloquearon vía para exigir respuesta de las autoridades.

Familiares de ocho jóvenes desaparecidos en Milagro cerraron la T de Daule en medio de protestas, la noche de este martes 2 de junio de 2026, para exigir respuestas por parte de las autoridades.

Con llantas encendidas fue cerrado completamente el paso en el sector de la T de Salitre.

Familiares y amigos de los jóvenes se congregaron en ese punto con carteles y fotografías de los desaparecidos.

En la manifestación los familaires reclaman que a pesar de la denuncia en la Fiscalía no han recibido ninguna información sobre la investigación correspondiente.

Los jóvenes partieron desde la T de Daule hacia Milagro, a unos 65 kilómetros de distancia, para completar un trámite por la compra de una moto.

La última comunicación que tuvieron sus familiares con ellos fue a las 18:00 del domingo. Un mensaje de texto inusual encendió las alertas y arrancó la búsqueda.

La Policía investiga a hombres armados, presuntamente de 'Los Águilas', quienes los habrían interceptado al ingreso de Milagro.

De acuerdo con las autoridades, ninguno de los desaparecidos registra antecedentes penales.