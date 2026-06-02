Nuestro Mundial al Día: Nueve días para el pitazo inicial

Desplegados en Ciudad de México, Nueva York, Guadalajara, Nueva Jersey y Miami el equipo periodístico de Teleamazonas trae toda la información previo al arranque de la fiesta mundialista.

Las selecciones van llegando a las 16 sedes que recibirán los cotejos tanto en Estados Unidos, México y Canadá a solo nueve días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Novedades en Ciudad de México

La Copa del Mundo también tiene varias ausencias futbolísticas que marcarán la historia de cómo se vivirá esta cita mundialistas.

Aquí te presentamos las cinco figuras que no llegaron a la máxima cita en 2026 por lesiones o porque sus selecciones quedaron eliminadas en el camino.

5 estrellas que quedaron fuera del Mundial

La cita mundialista trae consigo otros retos también para quienes acompañen a las selecciones como moverse entre las principales ciudades sedes y ajustar los presupuestos en uno de los mundiales más grandes de la historia.

Tips para preparar la maleta, gastronomía, el clima a la hora de vestir y más detalles te contamos aquí en Nuestro Mundial al Día.