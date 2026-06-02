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Quito

Ciudadanos golpearon a dos menores por supuesto robo al sur de Quito

Policías llegaron al lugar y se llevaron a los menores, acusados de supuesto robo, para evitar mayores agresiones. 

Moradores de Santa Anita, al sur de Quito, golpearon a dos menores por un presunto robo cometido.

Captura de video 

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

02 jun 2026 - 22:09

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Dos adolescentes, de 15 y 16 años, fueron retenidos y golpeados por supuesto robo en Quito. 

El hecho sucedió en las calles Pedro Capiro y Serapio Japerabi, en Santa Anita, al sur de la capital.

Moradores del sector identificaron y señalaron a los menores por un presunto intento de robo. 

Agentes trasladaron a los adolescentes a una UPC

Autoridades acudieron al lugar tras una alerta emitida al ECU 911.

Al llegar, los uniformados, encontraron a los menores con visibles golpes y agresiones físicas, aparentemente proporcionadas por los vecinos enojados por el hecho. 

Tras esto, los policías trasladaron a los adolescentes a una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) cercana, con el fin de precautelar su seguridad y evitar nuevos actos de violencia. 

De acuerdo con la información policial, el ciudadano afectado por el supuesto robo no realizó la denuncia ante las autoridades.

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