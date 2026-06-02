Ciudadanos golpearon a dos menores por supuesto robo al sur de Quito

Moradores de Santa Anita, al sur de Quito, golpearon a dos menores por un presunto robo cometido.

Dos adolescentes, de 15 y 16 años, fueron retenidos y golpeados por supuesto robo en Quito.

El hecho sucedió en las calles Pedro Capiro y Serapio Japerabi, en Santa Anita, al sur de la capital.

Moradores del sector identificaron y señalaron a los menores por un presunto intento de robo.

Agentes trasladaron a los adolescentes a una UPC

Autoridades acudieron al lugar tras una alerta emitida al ECU 911.

Al llegar, los uniformados, encontraron a los menores con visibles golpes y agresiones físicas, aparentemente proporcionadas por los vecinos enojados por el hecho.

Tras esto, los policías trasladaron a los adolescentes a una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) cercana, con el fin de precautelar su seguridad y evitar nuevos actos de violencia.

De acuerdo con la información policial, el ciudadano afectado por el supuesto robo no realizó la denuncia ante las autoridades.