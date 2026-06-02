Ciudadanos golpearon a dos menores por supuesto robo al sur de Quito
Policías llegaron al lugar y se llevaron a los menores, acusados de supuesto robo, para evitar mayores agresiones.
Moradores de Santa Anita, al sur de Quito, golpearon a dos menores por un presunto robo cometido.
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Actualizado:
02 jun 2026 - 22:09
Dos adolescentes, de 15 y 16 años, fueron retenidos y golpeados por supuesto robo en Quito.
El hecho sucedió en las calles Pedro Capiro y Serapio Japerabi, en Santa Anita, al sur de la capital.
Moradores del sector identificaron y señalaron a los menores por un presunto intento de robo.
Agentes trasladaron a los adolescentes a una UPC
Autoridades acudieron al lugar tras una alerta emitida al ECU 911.
Al llegar, los uniformados, encontraron a los menores con visibles golpes y agresiones físicas, aparentemente proporcionadas por los vecinos enojados por el hecho.
Tras esto, los policías trasladaron a los adolescentes a una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) cercana, con el fin de precautelar su seguridad y evitar nuevos actos de violencia.
De acuerdo con la información policial, el ciudadano afectado por el supuesto robo no realizó la denuncia ante las autoridades.
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