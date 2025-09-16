Abren inscripciones al programa Educa Empleo para ser docente; paso a paso para postular
Las inscripciones están abiertas del 16 al 18 de septiembre del 2025. Los docentes elegidos iniciarán el 1 de octubre en el sistema fiscal.
Las personas que resulten beneficiadas ingresarán a ser docentes en el sistema de educación fiscal en Ecuador.
16 sep 2025 - 20:51
Desde este martes 16 hasta el jueves 18 de septiembre del 2025 están abiertas las inscripciones en la plataforma Educa Empleo para seleccionar docentes que puedan ingresar a cubrir vacantes en el sector público.
Los docentes ingresarán a trabajar a partir del 1 de octubre, bajo la modalidad de contrato ocasional o nombramiento provisional y cubrirán las vacantes que dejan los maestros que han renunciado, desistido o fallecido.
Las personas interesadas pueden registrarse a través de la página web https://academico.educarecuador.gob.ec/educaempleo. La página está habilitada para cubrir los regímenes educativos Costa-Galápagos o Sierra-Amazonía, indicó el Ministerio de Educación.
El sistema evaluará la trayectoria del candidato con un puntaje máximo de 30 puntos, considerando la Hoja de Vida y posibles bonificaciones, como experiencia en instituciones fiscomisionales, condición de discapacidad o desempeño como educador comunitario.
Los postulantes deben cumplir lo siguientes requisitos:
- Contar con un título de tercer nivel registrado en el Senescyt.
- No estar vinculado al Ministerio de Educación bajo los regímenes LOEI o LOSEP.
- Para vacantes de inglés, contar con el certificado B2 del Marco Común Europeo de Referencia (MCRE).
- Para vacantes en Instituciones Interculturales Bilingües, poseer certificado de dominio de lengua ancestral o dialecto.
- No estar sujeto a prohibiciones generales o especiales de la normativa del servicio público.
Paso a paso para postular
Al ingresar al sistema se debe generar un usuario y contraseña de acceso. Además, se debe llenar de manera obligatoria datos personales, residencia y contacto, formación académica, experiencia laboral y condición especial.
El aspirante podrá seleccionar hasta 5 ofertas laborales, en el orden de preferencia, el 1 corresponde a la prioridad y 5 a la menor prioridad, de acuerdo con su formación académica y disponibilidad de oferta.
Para evaluar la postulación se toma en cuenta la formación académica, nota de elegibilidad en el caso ser elegible y la experiencia.
Una vez que finalice el proceso, el distrito educativo se comunicará con el aspirante favorecido, mediante correo electrónico o llamada telefónica, para la entrega de la documentación.
