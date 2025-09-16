Abren inscripciones al programa Educa Empleo para ser docente; paso a paso para postular

Las personas que resulten beneficiadas ingresarán a ser docentes en el sistema de educación fiscal en Ecuador.

Desde este martes 16 hasta el jueves 18 de septiembre del 2025 están abiertas las inscripciones en la plataforma Educa Empleo para seleccionar docentes que puedan ingresar a cubrir vacantes en el sector público.

Los docentes ingresarán a trabajar a partir del 1 de octubre, bajo la modalidad de contrato ocasional o nombramiento provisional y cubrirán las vacantes que dejan los maestros que han renunciado, desistido o fallecido.

Las personas interesadas pueden registrarse a través de la página web https://academico.educarecuador.gob.ec/educaempleo. La página está habilitada para cubrir los regímenes educativos Costa-Galápagos o Sierra-Amazonía, indicó el Ministerio de Educación.

El sistema evaluará la trayectoria del candidato con un puntaje máximo de 30 puntos, considerando la Hoja de Vida y posibles bonificaciones, como experiencia en instituciones fiscomisionales, condición de discapacidad o desempeño como educador comunitario.

Los postulantes deben cumplir lo siguientes requisitos:

Contar con un título de tercer nivel registrado en el Senescyt.

No estar vinculado al Ministerio de Educación bajo los regímenes LOEI o LOSEP.

Para vacantes de inglés, contar con el certificado B2 del Marco Común Europeo de Referencia (MCRE).

Para vacantes en Instituciones Interculturales Bilingües, poseer certificado de dominio de lengua ancestral o dialecto.

No estar sujeto a prohibiciones generales o especiales de la normativa del servicio público.

Paso a paso para postular

Al ingresar al sistema se debe generar un usuario y contraseña de acceso. Además, se debe llenar de manera obligatoria datos personales, residencia y contacto, formación académica, experiencia laboral y condición especial.

El aspirante podrá seleccionar hasta 5 ofertas laborales, en el orden de preferencia, el 1 corresponde a la prioridad y 5 a la menor prioridad, de acuerdo con su formación académica y disponibilidad de oferta.

Para evaluar la postulación se toma en cuenta la formación académica, nota de elegibilidad en el caso ser elegible y la experiencia.

Una vez que finalice el proceso, el distrito educativo se comunicará con el aspirante favorecido, mediante correo electrónico o llamada telefónica, para la entrega de la documentación.