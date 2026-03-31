Dos personas heridas por volcamiento de bus en Ambato

Un bus se volcó en el sector de Cunchibamba, en Ambato.

Un bus con pasajeros se volcó la mañana de este martes 31 de marzo del 2026 en el sector de Cunchibamba, en Ambato, según informó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

Dos personas resultaron heridas en este siniestro. Se conoce que los afectados fueron trasladados a una casa de salud para recibir atención especializada.

También participaron en el rescate ambulancias del Ministerio de Salud Pública, Panavial, la unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos de Ambato y Agentes Civiles de Tránsito.

En imágenes compartidas por el ECU 911 se observa que el bus chocó contra un muro y se volcó en medio de la calzada.