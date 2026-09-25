Más de 10 personas heridas tras volcamiento de bus institucional en la vía a la costa

Al menos 10 personas heridas tras volcamiento de bus en el kilómetro 33 de la vía a la Costa.

Un trágico siniestro de tránsito se reportó la madrugada de este viernes 25 de septiembre de 2026, un bus institucional se volcó en el kilómetro 33 de la vía a la costa. Más de 10 personas resultaron heridas.

La escena que dejó el siniestro fue fuerte. Los indicios mostraban que el bus cayó desde un puente, quedando totalmente destruido y los pasajeros, heridos, permanecían inmóviles en el piso.

Según información preliminar, el autobus trasladaba personal de una empresa hacía el cantón Durán.

Familiares de los heridos llegaron al sitio, uno de ellos manifestó que solo recibió la llamada de su hermana contándole del siniestro y le habría dicho que no podía moverse, que le dolía mucho la cara.

Uno de los heridos contó que la mayoría de pasajeros iban dormidos, solo sintieron cuando el bus estaba cayendo, y no tuvieron tiempo de reaccionar.

Más de 15 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil atendían la emergencia con apoyo de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). Se informó el cierre de un carril, en sentido hacia el peaje de Chongón.

Personal de la CTE informó que, de forma preliminar, las condiciones climáticas serían las causas del siniestro.

Además, informaron que el chofer del bus no fue encontrado en el sitio del siniestro.