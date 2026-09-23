Una persona falleció tras el choque de una volqueta y un automóvil en el sur de Quito

Cámaras de videovigilancia registraron el choque entre una volqueta y un vehículo liviano, en el sur de Quito.

Una persona fallecida y cuatro heridas dejo un siniestro de tránsito, la madrugada de este miércoles 23 de septiembre de 2026, en el sur de Quito.

Según el reporte del ECU 911, se trató de un choque entre una volqueta y un vehículo liviano, ocurrió en la av. Mariscal Sucre y Ajaví, a las 00:54 de este miércoles.

La víctima mortal era uno de los cinco ocupantes que se movilizaban en el automóvil. Las otras cuatro quedaron heridas y recibieron atención médica inmedita.

Al sitio llegaron personal del Cuerpo de Bomberos Quito y de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para gestionar la atención de la emergencia.

Se investigan las causas del siniestro.