Dos heridos en un siniestro de tránsito en Quito la noche de este miércoles 23 de septiembre 

El siniestro ocurrió en la intersección de las avenidas América y José de Villalengua, en el norte de Quito.

Dos ocupantes de una motocicleta resultaron heridos la noche de este miércoles 23 de septiembre del 2026 tras un siniestro de tránsito en Quito, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

El siniestro ocurrió pasadas las 21:00 en la intersección de las avenidas América y José de Villalengua, en el sector de la Granda Centeno, en el norte de la capital.

De acuerdo con el parte policial, se trató de un choque entre una motocicleta y un vehículo que no ha sido identificado por los organismos de emergencia.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito y del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) llegaron al sitio para dar asistencia a los heridos y levantar indicios sobre el siniestro.

Agentes de la AMT cerraron el carril exclusivo del Corredor Central Norte, mientras realizaban las pericias.

En imágenes compartidas por la AMT se observa que la motocicleta quedó tendida sobre la calzada. Se desconoce el estado en el que se encuentran los heridos.