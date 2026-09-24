Tanquero con combustible cayó a un río en Esmeraldas

Un tanquero cayó hacie el río, en una zona rural de Esmeraldas este jueves 24 de septiembre.

Un tanquero que transportaba combustible cayó al río Chigüe, en la parroquia rural del Chinca, en Esmeraldas la tarde de este jueves 24 de septimbre del 2026.

Se conoce que el siniestro ocurrió porque el conductor perdió pista mientras cruzaba por el puente y el vehículo se precipitó al río.

De acuerdo con el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, varias personas resultaron heridas en el siniestro y recibieron atención médica en el lugar.

Organismos de socorro se movilizaron a la zona para rescatar a los afectados, asegurar el tramo vial y evaluar posibles afectaciones de hidrocarburos en el cauce del río, mientras el evento continúa bajo investigación.