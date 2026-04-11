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Ecuador

Policía es sentenciado a 29 años de cárcel por violación de adolescente, en Chimborazo

Tras la violación la menor logró escapar, pero el policía la amenazó con detener a su novio. 

Policía estaba encargado de encontrar a la joven reportada como desaparecida.

API

Autor

Evelin Caiza A.

Actualizada:

11 abr 2026 - 13:48

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El sargento primero de la Policía, Nelson Ricardo P. B., fue sentenciado a 29 años y cuatro meses de cárcel, por delito de violación a una adolescente de 16 años, en Guano, Chimborazo.

El uniformado era investigador de la Dirección de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased) y fue designado para localizar a la menor reportada como desaparecida.

Tras la localización, la joven fue entregada a sus familiares. Sin embargo, el uniformado habría regresado a su vivienda para llevarla a la Dinased, con el pretexto de continuar con la investigación.

Según las autoridades, el culpable subió a la adolescente a una patrulla y la llevó a un lugar desolado, donde, al interior del vehículo policial, la violó. 

El policía intentó silenciar a la menor amenazándola 

Luego, la amenazó e intimidó con detener a su “novio Jonathan”, con quien supuestamente ella se había fugado.

Después del ataque, la víctima logró escapar y pedir ayuda. Mientras tanto, Nelson Ricardo P. B. huyó del lugar.

Como parte de la reparación integral a la víctima, los jueces también ordenaron al sentenciado el pago de USD 5.000.

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