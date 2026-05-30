Padres y maestros: Cómo actuar ante casos de acoso escolar

El bullying escolar es un problema que afecta a niños y adolescentes en las aulas de clases.

Según Unicef, el acoso escolar o bullying es una conducta de persecución física o psicológica que un estudiante realiza contra otro de forma negativa, continua e intencionada.

Se distingue de una pelea puntual por tres factores clave: la intención de hacer daño, la repetición a lo largo del tiempo y un desequilibrio de poder donde la víctima tiene dificultades para defenderse.

Cada 2 de mayo se conmemora el Día Mundial contra el Bullying o Acoso Escolar. La fecha busca visibilizar los riesgos del acoso escolar y promover métodos para prevenir la violencia en los centros educativos a nivel global.

Consejos de Unicef para padres

Hablar abiertamente: Explicar qué es el acoso para que los niños puedan identificarlo si les sucede a ellos o a otros.

Escuchar sin juzgar: Si un niño confiesa ser víctima, escucharlo con calma, asegurarle que le crees y que no es su culpa.

Ser un modelo: Mostrar respeto y amabilidad hacia los demás en la vida diaria.

Contacto con la escuela: Informar al centro educativo y preguntar por sus protocolos de actuación.

Qué hacer en el entorno escolar

Fomentar la empatía: Educar en valores de tolerancia y resolución pacífica de conflictos desde edades tempranas.

Protección a testigos: Empoderar a los compañeros que ven el acoso para que no se queden callados y busquen ayuda de un adulto.

Canales de denuncia seguros: Facilitar mecanismos donde los estudiantes puedan reportar incidentes de forma confidencial.