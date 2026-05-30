Alerta Emilia por niñas Andrea Alarcón y Paula Góngora desaparecidas en Quito

ALARCÓN SALAZAR ANDREA ROMINA, GÓNGORA SALAZAR PAULA EMILIA Y ESTRADA MEJIA TONIO FABRICIO, reportados como desaparecidos el 28 de mayo de 2026 en Quito.

Las autoridades activaron la Alerta Emilia para localizar a Andrea Romina Alarcón Salazar y Paula Emilia Góngora Salazar, reportadas como desaparecidas en Quito.

Según información difundida por las autoridades, las dos menores habrían salido junto a Tonio Fabricio Estrada Mejía, quien sería pareja sentimental de la madre de las niñas. Además, el Ministerio del Interior confirmó que el ciudadano es consumidor de sustancias sujetas a fiscalización.

La Fiscalía General del Estado difundió la alerta este sábado 30 de mayo de 2026 y solicitó la colaboración urgente de la ciudadanía para obtener información sobre el paradero de los tres menores.

Según el reporte oficial, Andrea Romina Alarcón Salazar, Paula Emilia Góngora Salazar y Tonio Fabricio Estrada Mejía fueron vistos por última vez el 28 de mayo de 2026 en Quito.

Las autoridades pidieron a cualquier persona que tenga información comunicarse de inmediato a la línea gratuita 1-800 DELITO (335486).