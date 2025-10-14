Más 4 700 personas postularon a una plaza laboral en el Hospital El Valle; ¿cómo aplicar?

El Municipio de Cuenca trabaja en la construcción del Hospital El Valle.

En el primer día de aplicaciones para una plaza laboral en el Hospital Municipal El Valle, en Cuenca, se recibieron 4 783 postulaciones, indicó el alcalde de la ciudad, Cristian Zamora, este martes 14 de octubre del 2025.

“Nos alegra el gran interés para trabajar en lo que será un sistema de salud fuerte, solidario y eficiente. Al mismo tiempo, refleja la inmensa falta de oportunidades en el sector salud”, escribió el alcalde en su cuenta de la red social X.

El Hospital Municipal de El Valle forma parte del proyecto de construcción de tres nuevas casas de salud en Cuenca —junto con las de Baños y Ricaurte—, que en conjunto demandan una inversión de USD 24,06 millones.

De ese monto, 8,21 millones de dólares corresponden a la infraestructura de El Valle, que contará con 1 300 m² de construcción.

La atención se enfocará en más de 20 000 habitantes de las parroquias El Valle, Paccha, Santa Ana, Quingeo, Tarqui y San Bartolomé, mientras que el conjunto de los tres hospitales rurales beneficiará a más de 60 000 personas en total.

El nuevo hospital incluirá áreas de consulta externa, emergencia, hospitalización, imagenología, laboratorio, farmacia, nutrición, trabajo social y centro quirúrgico, entre otros servicios.

Plazas disponibles

En esta primera fase, el hospital convoca a profesionales de la salud y personal administrativo para los siguientes cargos:

Médicas/os residentes (hospitalización y emergencia)

Enfermeras/os (emergencia, hospitalización, consulta externa, quirófano)

Auxiliares administrativos y contables

Laboratoristas clínicos

Nutricionista, imagenólogo/a, trabajadora social, personal de farmacia

Responsables médico, administrativo y de gestión de red

Informático y auxiliar de bodega

Cómo postular

El proceso es completamente digital y estará habilitado desde el lunes 13 de octubre de 2025 en el portal oficial: https://postulalmuni.cuenca.gob.ec

Para aplicar debe seguir estos pasos:

Ingresar al portal y seleccionar “Hospital Municipal del Valle” .

. Escoger la modalidad de interés: Servicios Ocasionales o Servicios Profesionales (Médicos)

o Buscar el cargo o Verificar el cumplimiento del perfil requerido. especialidad disponible.

Completar la información solicitada y subir los documentos de respaldo (hoja de vida, títulos, certificados, experiencia).

(hoja de vida, títulos, certificados, experiencia). Enviar la postulación y confirmar el registro exitoso.

Los postulantes deben preparar su carpeta con hoja de vida actualizada, experiencia comprobada y documentación verificable antes de iniciar el registro.