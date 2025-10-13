Hotel que funcionará en el Aeropuerto de Quito abrió vacantes; así se puede aplicar

El nuevo hotel Courtyard by Marriott Quito Airport abrió un proceso de contratación de personal, en diferentes áreas, previo a su inauguración.

Este hotel ocupará tres pisos de un edificio de uso mixto junto a la terminal principal del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Está previsto que abra sus puertas a finales del 2025.

A través de su página oficial en LinkedIn, la marca informó que busca conformar un equipo multidisciplinario para diferentes áreas, desde atención al cliente hasta mantenimiento.

El Courtyard by Marriott Quito Airport contará con 84 habitaciones construidas bajo los estándares internacionales de la cadena, además de centro de negocios, sala ejecutiva de reuniones, restaurante, gimnasio, estacionamiento y recepción 24 horas.

En Ecuador se incorporarán tres nuevas rutas aéreas internacionales

La inversión para la construcción del Courtyard by Marriott Quito es de 5 millones de dólares y generará 60 nuevas plazas de empleo en el país.

Además, en el Aeropuerto de Quito se realiza una ampliación de la terminal internacional, con una inversión de 74,2 millones de dólares, informó el Municipio de la capital, este lunes 13 de octubre del 2025.

La obra, que se entregará en noviembre próximo, incluye la construcción de una nueva manga de embarque de gran capacidad, la segunda más amplia del Aeropuerto. Esta mejora facilitará que más aerolíneas europeas incrementen sus rutas hacia Quito.

Puestos disponibles en Courtyard by Marriott Quito Airport

Las vacantes se distribuyen en distintas áreas operativas y administrativas:

Front Office (recepción): Recepcionista

Asistente de reservas

Auditor nocturno Restaurante: Capitán de servicio

Mesero

Barman Ama de llaves: Supervisor

Camareros

Auxiliar de áreas públicas Administrativo: Ejecutivo de ventas

Coordinador de talento humano

Coordinador de sistemas Cocina: Sous chef

Primero de cocina

Auxiliar de cocina

Steward Seguridad: Supervisor

Agente de seguridad Mantenimiento: Auxiliar de mantenimiento

¿Cómo aplicar a las vacantes?

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes que abrió el hotel pueden enviar su hoja de vida hasta el 17 de octubre de 2025 al correo electrónico: talento.humano@courtyardquitoairport.com