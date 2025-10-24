¿Cuál es el proceso que debe seguir si no ha recibido un paquete postal en Ecuador?

La entrega de paquetes en Ecuador se ha incrementado

Los envíos a través de mensajería se han incrementado en Ecuador. Los ciudadanos pueden rastrear los paquetes y conocer el estado de sus envíos en tiempo real para evitar inconvenientes.

En algunos casos, los envíos tienen problemas por falta de información para la entrega. Por esta razón, los Servicios Postales del Ecuador ha publicado el procedimiento que debe seguir para ubicar los paquetes que no ha recibido.

Los usuarios que tengan problemas con el servicio deben seguir el siguiente proceso:

Revisar su número de guía , un código único que identifica y permite el rastreo en tiempo real de un envío. Esta compuesto por dos letras al inicio, seguido de nueve números y dos letras.

Con ese número puede ubicarlo en la lista publicada por los Servicios Postales del Ecuador https://acortar.link/ufMse9. En este documento se ubican, por provincias, los paquetes que no contienen la información necesaria para su entrega.

Si su paquete aparece en el listado debe ingresa r a www.serviciopostal.gob.ec

r a www.serviciopostal.gob.ec Seleccione ' Contacto Ciudadano Digital'

Registrese y busque a Servicios Postales del Ecuador

Si tienes dudas sobre la entrega, también puede ubicar los paquetes en el mismo portal a través de la opción 'Rastreo Web'.