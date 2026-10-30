Pronóstico del tiempo para Ecuador este viernes 30 de octubre de 2026 

El pronóstico meteorológico prevé lluvias fuertes en varios cantones de la Costa y Sierra durante la noche del 30 de octubre de 2026.

Fuertes lluvias podrían registrarse en varias zonas de Ecuador durante la noche de este viernes 30 y la madrugada del sábado 31 de octubre de 2026, según los mapas de pronóstico meteorológico difundidos para las regiones Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos.

El reporte contempla precipitaciones de distinta intensidad, desde lloviznas hasta lluvias fuertes, durante un período de 12 horas, coincidiendo con el inicio del feriado nacional de noviembre.

¿Dónde se esperan lluvias fuertes en la Costa?

En la región Costa, las precipitaciones más intensas están previstas en varios cantones de Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Entre las localidades con pronóstico de lluvias fuertes se encuentran:

Guayas: Guayaquil, Durán, Daule, Samborondón, Milagro, Naranjal, El Empalme y otros cantones

Los Ríos: Babahoyo, Quevedo, Buena Fe, Mocache, Quinsaloma y Valencia

Esmeraldas: Eloy Alfaro y San Lorenzo

El Oro: Atahualpa, Chilla, Pasaje, Portovelo y Zaruma

Manabí: Manga del Cura y Paján

Santo Domingo de los Tsáchilas: Santo Domingo

En Santa Elena se pronostican lluvias normales o moderadas en toda la provincia.

Mientras tanto, en Galápagos se esperan lluvias fuertes en Isabela y precipitaciones normales o moderadas en San Cristóbal y Santa Cruz.

¿Qué sectores de la Sierra tendrán lluvias fuertes?

En la Sierra, el pronóstico señala precipitaciones fuertes principalmente en sectores de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay, Cañar y Loja.

Las zonas identificadas son:

Pichincha: Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos

Cotopaxi: La Maná y Pangua

Bolívar: Echeandía y Las Naves

Azuay: Camilo Ponce Enríquez y Pucará

Cañar: La Troncal

Loja: Calvas, Chaguarpamba, Espíndola, Quilanga y Sozoranga

En Quito, Mejía, Puerto Quito y Rumiñahui se prevén lluvias normales o moderadas. En otros sectores de la Sierra, como Riobamba, Ambato, Ibarra y Cuenca, el pronóstico señala lloviznas.

¿Qué pasará en la Amazonía?

Para la región amazónica, el reporte contempla lluvias normales o moderadas en sectores de tres provincias:

Morona Santiago: Logroño, Santiago y Sucúa

Napo: Archidona

Zamora Chinchipe: Centinela del Cóndor, Paquisha y Yantzaza

En otras localidades, como Tena, Quijos, Gualaquiza, El Pangui y Yacuambi, se esperan lloviznas.

El pronóstico advierte que las precipitaciones pueden presentarse en cualquier momento entre las 19:00 y las 07:00, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre las condiciones climáticas, especialmente si se prevén desplazamientos durante el inicio del feriado.