Fuertes lluvias y tormentas eléctricas provocan cortes de luz en Samborondón y Daule

Las tormentas eléctricas del 29 de octubre provocaron interrupciones del servicio eléctrico en Samborondón y Daule.

Las intensas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas provocaron cortes de energía eléctrica en varias urbanizaciones de Samborondón y Daule, en la provincia de Guayas, este jueves 29 de octubre de 2026.

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) informó que las múltiples descargas atmosféricas ocasionaron daños en la red de distribución eléctrica, lo que provocó interrupciones del servicio en ambos cantones.

CNEL trabaja para restablecer el servicio eléctrico

La empresa pública desplegó equipos técnicos para inspeccionar las instalaciones afectadas y ejecutar las maniobras necesarias para recuperar el suministro eléctrico.

Sin embargo, CNEL no precisó cuántos usuarios resultaron afectados ni estableció un horario para el restablecimiento total del servicio.

Mientras tanto, las cámaras de videovigilancia del ECU 911 en Samborondón registraron un cielo rojizo acompañado de intensa actividad eléctrica durante las precipitaciones.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía evitar permanecer en espacios abiertos durante las tormentas y mantenerse alejada de cables o estructuras eléctricas afectadas.