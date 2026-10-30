Terminales terrestres de Guayaquil cambian sus horarios por el toque de queda

Desde este viernes 30 de octubre ya se observa una alta presencia de viajeros.

Las tres terminales terrestres de Guayaquil modificarán sus horarios de atención desde este domingo 1 de noviembre, debido al toque de queda dispuesto por el Gobierno Nacional. La medida coincidirá con el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, que se extenderá hasta el martes 3 de noviembre.

La Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera atenderá desde las 05:00 hasta las 22:00. En cambio, las terminales municipales de Pascuales y Costa abrirán sus puertas desde las 06:00 hasta las 21:00.

Estos cambios estarán vigentes durante el periodo de toque de queda, previsto entre el 1 y el 10 de noviembre. La restricción de movilidad regirá entre las 00:00 y las 05:00, por lo que las cooperativas de transporte deberán ajustar sus frecuencias para evitar salidas dentro de ese horario.

La Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil recomendó a los usuarios consultar directamente con las cooperativas los horarios de salida y las rutas disponibles antes de acudir a las instalaciones.

Las tres terminales terrestres modificarán sus horarios de atención, debido al toque de queda Allan Falconi Los viajeros consultan pasajes para trasladarse a diferentes puntos del país. Allan Falconi

354 000 pasajeros se movilizarán por las terminales

Para este feriado nacional, que comprende cuatro días de descanso, se proyecta la movilización de aproximadamente 354 000 usuarios por las tres terminales terrestres de Guayaquil, según las estimaciones de la Fundación Terminal Terrestre.

La mayor afluencia se concentrará en la terminal matriz, donde se espera atender a unos 288 000 pasajeros. Este espacio cuenta con 87 cooperativas de transporte que conectan con destinos en las 23 provincias continentales del Ecuador.

Por su parte, la terminal de Pascuales proyecta recibir a 48 000 usuarios, mientras que en la terminal satélite Costa se prevé el movimiento de otros 18 000 pasajeros.

Estos son los destinos más buscados

Entre los destinos que registran mayor demanda para estas fechas se encuentra Quevedo, principalmente desde la terminal matriz.

Desde Pascuales, los viajeros suelen movilizarse hacia ciudades como Manta, Santa Elena y Cuenca. Mientras que desde la terminal Costa, las rutas más solicitadas conectan con Playas, Posorja y Santa Elena.

Alta presencia de viajeros desde este viernes

Desde la tarde de este viernes 30 de octubre ya se observa una alta presencia de personas en la Terminal Terrestre de Guayaquil. Los viajeros llegan con maletas, consultan las frecuencias disponibles y buscan pasajes para trasladarse a diferentes puntos del país.

El movimiento responde al inicio del feriado largo, que comenzará este sábado 31 de octubre. Se prevé que el flujo de pasajeros aumente durante las próximas horas y a lo largo del fin de semana.

Ante este escenario, las autoridades de la terminal recomiendan comprar los boletos con anticipación, verificar los horarios directamente con las cooperativas y considerar los cambios de atención por el toque de queda antes de organizar el viaje.