Así está el estado de las vías en Ecuador antes del feriado de cuatro días de noviembre

Estado de la red vial en Ecuador este viernes 30 de noviembre de 2026.

Ecuador se prepara para un feriado nacional de cuatro días, desde el sábado 31 de octubre hasta el martes 3 de noviembre de 2026, por las conmemoraciones del Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca.

Durante este período, miles de personas aprovecharán los días de descanso para trasladarse a otras provincias y disfrutar de los días de descanso junto a familiares o amigos. Por ello, conocer las condiciones de las carreteras es fundamental antes de emprender un viaje.

En este contexto, el ECU 911 difundió el reporte del estado de la red vial del país, actualizado hasta las 16:56 de este viernes 30 de octubre.

De acuerdo con la central de emergencias, no existen vías completamente cerradas en Ecuador. No obstante, se registran carreteras parcialmente habilitadas en 12 de las 24 provincias del país.

¿En qué provincias hay vías parcialmente habilitadas?

Las novedades viales se reportan en las siguientes provincias:

Azuay

Bolívar

Cotopaxi

El Oro

Esmeraldas

Loja

Los Ríos

Manabí

Morona Santiago

Sucumbíos

Tungurahua

Zamora Chinchipe

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Entre las principales causas de estas restricciones constan deslizamientos de tierra, derrumbes, socavamientos y pérdida de masa asfáltica, entre otros daños que afectan la circulación vehicular.¿Dónde consultar el estado de las carreteras?

El ECU 911 dispone de un plataforma en línea para revisar las condiciones de las vías en Ecuador. Ahí se pueden consultar las novedades, cierres, restricciones y desvíos registrados en cada provincia.

Se debe ingresar al siguiente enlace: https://www.ecu911.gob.ec/consulta-de-vias/

La institución también aclaró que las carreteras que no aparecen en el informe no presentan novedades reportadas. Las autoridades recomiendan a los viajeros consultar el estado vial antes de salir de casa y conducir con precaución, especialmente en los tramos que presentan restricciones.