Lluvias en Ecuador: Galápagos tendrá precipitaciones fuertes y la Sierra y Costa, lluvias moderadas

En Galápagos se esperan precipitaciones fuertes que podrían prolongarse durante la tarde.

El pronóstico de lluvias para este lunes 16 de noviembre prevé precipitaciones en varias provincias de Ecuador.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), Galápagos tendrá lluvias fuertes, mientras que en sectores de la Costa y la Sierra se esperan precipitaciones moderadas.

En la Amazonía se prevén lloviznas.

¿Dónde lloverá en la Costa y Galápagos este lunes 16?

En la región Costa, las lluvias se presentarán en El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena.

En El Oro, las precipitaciones están previstas hacia el final de la tarde en Balsas, Las Lajas, Marcabelí, Piñas, Portovelo y Zaruma.

En Esmeraldas se esperan lluvias en Eloy Alfaro, Quinindé y San Lorenzo.

En Galápagos, el pronóstico advierte lluvias fuertes durante la tarde en la isla Isabela.

Estas precipitaciones podrían prolongarse, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes mantenerse atentos a los reportes meteorológicos.

Pronóstico de lluvias en la Sierra y Amazonía

En la Sierra se esperan lluvias moderadas en Azuay, Carchi, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha y Tungurahua.

En Bolívar también se prevén precipitaciones moderadas y lloviznas durante la tarde de este lunes.

Por su parte, las cinco provincias de la Amazonía: Morona Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, tendrán lloviznas, de acuerdo con el pronóstico del Inamhi.