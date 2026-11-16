El Papa concluye este lunes 16 su gira sudamericana que mostró su compromiso con los pobres

El papa León XIV concluye, este lunes 16 de noviembre, en Lima una emotiva gira de regreso a Sudamérica que disipó las dudas sobre su recuperación de una cirugía de cáncer y puso de relieve la prioridad de justicia social de su joven papado.

El Sumo Pontífice, de 71 años, recorrió durante 12 días Uruguay, Argentina y Perú con una agenda muy exigente, que muchos dudaban pudiera completar un mes después de una operación por un cáncer de pulmón.

Desde los Andes hasta la sofocante Amazonía, León XIV, nacido en Estados Unidos, atravesó una región donde pasó casi dos décadas como misionero y obtuvo la ciudadanía peruana.

El líder de los 1 400 millones de católicos pronunció discursos contundentes y presionó a dirigentes políticos como el argentino Javier Milei, al insistir en que el crecimiento debe beneficiar a todos y hablar en defensa de los pobres, los ancianos y las personas con discapacidad.

Lograrlo demostró la "increíble fortaleza y determinación" del papa, al que la gente en gran medida había "subestimado", dijo la experta en el Vaticano, Elise Ann Allen, quien ha escrito una biografía de Robert Prevost, nacido en Chicago.

Baño de multitudes

En Uruguay, el país más desarrollado económicamente en la región, el pontífice se aventuró en el barrio más peligroso de Montevideo para poner el foco en las muertes de niños atrapados en la violencia del narcotráfico.

También pidió una mayor solidaridad con la gente que está sola y los que sufren, describió las altas tasas de suicidio del país como "dolorosas" y reclamó un mayor respeto por las mujeres, un tema que se repetiría a lo largo de su viaje.

En Argentina, el papa convocó en total a unas 6 millones de personas en misas. Las de Buenos Aires y Luján, con más de 2,5 millones cada una, se convirtieron en las mayores de su papado hasta el momento.

Fue recibido por peregrinos argentinos que lloraban, tras haber esperado en vano durante mucho tiempo el regreso de su predecesor, Francisco.

León XIV visitó la célebre cárcel de Devoto, donde dio esperanzas a los reclusos. Y en un hogar para personas con discapacidad, afirmó que el progreso de una nación debía juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos más vulnerables.

🌐 https://t.co/cXo3LnM2GS 👉 El papa #LeónXIV concluyó su visita a Argentina con una masiva misa en Luján y emprende su viaje hacia #Perú. https://t.co/ZtGeXsJ4pv — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 11, 2026

Reencuentro con Perú

Pero fue su regreso a Perú, y a las zonas donde sirvió como el obispo Robert Francis Prevost, lo que constituyó el momento más emotivo del viaje para León XIV.

Desde el abrasador desierto hasta los Andes, las multitudes corearon "El Papa es peruano", y viejos amigos le dieron la bienvenida a casa.

Como en Argentina, se reunió con víctimas de abusos por parte del clero, entre ellas algunas vinculadas a la otrora poderosa y ahora disuelta sociedad católica Sodalitium Christianae Vitae.

Habló del "dolor" causado y dijo que la Iglesia debe hacer "reparaciones" a las víctimas y fomentar "una cultura de prevención y protección".

De los Andes a la Amazonía

La parte físicamente más exigente del viaje lo llevó en un mismo día desde el desierto de Chiclayo hasta la altura de Cusco, el corazón del Imperio inca, y luego hacia la cálida y húmeda cuenca amazónica.

En Pucallpa, dijo que la destrucción del medio ambiente amenazaba tanto a la selva tropical como a las personas que dependen de ella, y denunció el abandono inaceptable que sufren muchas comunidades indígenas.

"El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente", dijo. "La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres", agregó.

El lunes visitará un centro para personas mayores y celebrará una misa final en Lima, antes de regresar al Vaticano.