Lluvias amenazan 21 recintos electorales a días de las votaciones en Ecuador

Ecuador volverá a las urnas el 29 de noviembre para las votaciones seccionales.

A menos de dos semanas de las elecciones seccionales, 21 recintos electorales presentan problemas de inundación debido a las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño.

Así lo informó el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, durante el segundo simulacro nacional, desarrollado el domingo 15 de noviembre de 2026.

Según el reporte institucional, 20 de los recintos afectados están en Guayas y uno en Los Ríos. Ante esta situación, el organismo electoral identificó más de 2 500 establecimientos alternativos que podrían utilizarse si las condiciones climáticas impiden votar en los lugares habituales.

¿Qué pasará si un recinto se inunda durante las elecciones?

El CNE puso a prueba un protocolo de emergencia para proteger a los electores, funcionarios y material electoral ante posibles inundaciones.

Si las lluvias provocan una emergencia durante la jornada del 29 de noviembre, se contemplan las siguientes acciones:

Evaluar si es necesario suspender temporalmente la votación y evacuar el recinto

Trasladar a los ciudadanos hacia zonas seguras, con apoyo de la Policía Nacional

Proteger las papeletas y demás material electoral con apoyo de las Fuerzas Armadas

Desalojar el agua acumulada mediante la intervención del Cuerpo de Bomberos

Una vez controlada la emergencia, las autoridades evaluarán si el establecimiento reúne las condiciones necesarias para reanudar la votación.

Más de 2 500 recintos alternativos para las elecciones

Ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño, el CNE identificó más de 2 500 recintos de contingencia en todo el país.

El acondicionamiento de los establecimientos alternativos está previsto desde las 10:00 del sábado 28 de noviembre, un día antes de las votaciones.

Sin embargo, esto no significa que todos los centros de votación serán trasladados. Los cambios dependerán de las condiciones de cada establecimiento y de las decisiones que adopten las autoridades electorales.