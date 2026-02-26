Protesta de ciudadanos por tarifa de peaje en la vía Alóag- Santo Domingo

Ciudadanos de la parroquia Alluriquín reclamaron la devolución de la tarifa preferencial para transportistas en la estación del peaje de la vía Alóag-Santo Domingo.

El reclamo por la suspensión de la tarjeta preferencial provocó el cierre temporal del peaje, ubicado en el kilómetro 12, lo que afectó la movilidad vehicular en el sector.

Según explicó, Juan Betancourt, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) parroquial de Alluriquín, la tarifa que es de USD 0,25 centavos pasó a USD 1.

La situación también afectó a la operadora de transporte intraparroquial de pasajeros, cuyos conductores ahora deben cancelar USD 2 por cada paso, explicó el dirigente Nelson Cundillu.

Por su parte, la prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Núñez, rechazó los incidentes y aclaró que la tarifa diferenciada se encuentra en análisis, a la espera del informe técnico que debe entregar el departamento de planificación tras el levantamiento de información en el área de influencia.

Los habitantes de Alluriquín también exigieron mayor agilidad en las obras de rehabilitación vial para mejorar los tiempos de circulación.