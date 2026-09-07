¿Quieres trabajar en las elecciones? CNE habilita registro de postulantes

El CNE habilitó un registro para ciudadanos interesados ​​en trabajar temporalmente en procesos electorales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene habilitado un registro en línea para ciudadanos interesados en trabajar en futuros procesos electorales en Ecuador.

Las personas pueden ingresar sus datos, seleccionar el lugar donde desean postular y escoger uno de los cargos disponibles. Sin embargo, el CNE aclara que llenar el formulario no significa que la persona haya sido contratada.

¿Cómo registrarse?

El proceso se realiza a través del formulario de Registro Personal del CNE.

Allí se solicitan datos como número de cédula, nombres y apellidos, teléfono, correo electrónico, fecha de nacimiento, dirección y el lugar donde la persona desea postular.

También se debe indicar si se ha trabajado anteriormente con el CNE y qué cargo se desea desempeñar.

¿Qué trabajos están disponibles?

Entre las funciones que aparecen habilitadas están:

Capacitador territorial

Coordinador de mesa

Estibador

Digitador

Escaneador

Operadores de los centros de procesamiento

Digitalización electoral

Estos trabajadores cumplen diferentes tareas antes, durante y después de una jornada electoral.

Por ejemplo, los coordinadores de mesa brindan apoyo a las Juntas Receptoras del Voto, verifican que existan las condiciones necesarias para desarrollar el proceso y reportan las novedades que puedan presentarse.

¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos dependen del cargo seleccionado. Para desempeñarse como coordinador de mesa, por ejemplo, se debe ser ecuatoriano, tener al menos 18 años, contar con título de bachiller o estudios superiores, estar en goce de los derechos políticos y constar en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente.

Además, existen impedimentos para determinados cargos. Entre las personas que no pueden ser seleccionadas como coordinadores están candidatos a dignidades de elección popular, miembros activos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y determinados funcionarios públicos.

Registrarse no garantiza un puesto

El CNE recalca que este mecanismo funciona únicamente como una base de datos de posibles trabajadores.

Las personas registradas podrán ser contactadas cuando exista necesidad de personal. La contratación dependerá de los requerimientos operativos, la disponibilidad y el cumplimiento de los requisitos de cada cargo.

Además, el organismo advierte que no cobra dinero por participar en procesos de contratación y recomienda acudir a las delegaciones provinciales ante mensajes o solicitudes de pago sospechosas.

El registro se encuentra habilitado mientras Ecuador avanza hacia las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), previstas para el 29 de noviembre de 2026.