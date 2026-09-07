Byron Guamá gana la primera etapa de la Vuelta al Ecuador 2026 y lidera la general

Byron Guama, líder de la #VCE2026, el experimentado carchense triunfa en solitario en Baños de Agua Santa y se queda con el jersey amarillo del líder de general.

El ciclista ecuatoriano Byron Guamá firmó una actuación memorable al adjudicarse la primera etapa de la Vuelta al Ecuador 2026. Con solvencia, estrategia y un ritmo demoledor en el tramo final, el veterano pedalista detuvo el cronómetro en 3 horas, 16 minutos y 40 segundos, coronándose como el vencedor de la etapa.

La jornada inicial exigió el máximo esfuerzo del pelotón a lo largo de un desafiante recorrido de 134,97 kilómetros entre Machachi y Baños, en Tungurahua. El trazado combinó tramos de alta exigencia física con descensos vertiginosos, poniendo a prueba la resistencia de los equipos desde los primeros kilómetros de carrera.

Además del triunfo de etapa, la impecable demostración de Guamá le permitió vestirse con la camiseta amarilla como líder de la Clasificación General. Su victoria no solo reconforta a su escuadra, sino que lo posiciona tempranamente como el rival a vencer en las jornadas venideras del giro nacional.

El dominio del tricolor se hizo sentir desde los puertos de alta montaña. En el sector de El Chasqui, el deportista apretó el paso para coronar en primera posición el primer premio de montaña de la jornada, sumando puntos clave para la clasificación de los escaladores y marcando la pauta del pelotón perseguidor.

El arribo a la pintoresca localidad de Baños de Agua Santa estuvo cargado de emoción, con aficionados que se agolparon a las orillas de la carretera para brindar un caluroso recibimiento a la caravana multicolor. La potencia de Guamá en los metros finales terminó por sellar una jornada redonda para el ciclismo local.

Con este arranque explosivo, la Vuelta al Ecuador 2026 promete emociones de alto voltaje en sus siguientes jornadas. Byron Guamá defenderá el maillot de líder en la próxima etapa, mientras los equipos rivales ajustan sus estrategias para acortar distancias en la clasificación general.