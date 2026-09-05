ADN impugna candidatura de Jaime Estrada a la Prefectura de Manabí

Jaime Estrada renunció a la Asamblea Nacional para participar en las elecciones seccionales como candidato a la Prefectura de Manabí.

El Moviemiento Acción Democrática Nacional (ADN) presentó una objeción a la candidatura de Jaime Estrada a la Prefectura de Manabí por el movimiento Sí Podemos, lista 72.

Estarada denunció este sábado 5 de septiembre del 2026 que la actual presidenta de la Asamblea Nacional y representante legal de ADN, Mishel Mancheno, presentó la objeción ante el Consejo Nacional Electoral.

Según dijo, la acción presentada por el movimiento oficialista no cumple con los tiempos establecidos en la ley. El exasambleísta inscribió su candidatura el 25 de agosto de 2026. Según la información del proceso, ADN tenía hasta el 27 de agosto para presentar una objeción y Estrada debía ser notificado posteriormente.

Sin embargo, el candidato señaló que recibió la notificación recién el 29 de agosto.

Junta Electoral de Manabí rechazó objeción de ADN

La objeción fue presentada por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional y secretaria de ADN, en calidad de representante legal de la organización política.

La notificación tardía fue atribuida a un “error involuntario y una omisión material en la gestión de la notificación”.

El procedimiento fue sometido a análisis jurídico y un informe determinó que la demora ocasionaba la nulidad del proceso. Con ese antecedente, la Junta Provincial Electoral de Manabí rechazó la objeción planteada por ADN.

El oficialismo presentó una impugnación ante el pleno del Consejo Nacional Electoral, que deberá pronunciarse sobre la candidatura de Estrada.

La candidatura de Estrada es clave en Manabí

La situación de Estrada cobra relevancia por la disputa electoral que mantiene el correísmo en Manabí.

Hasta finales de agosto, Estrada formaba parte de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) en la Asamblea Nacional. Posteriormente inscribió su candidatura a la Prefectura por el movimiento provincial Sí Podemos, lista 72.

Su nombre ha aparecido como una alternativa electoral ante los problemas que enfrenta la candidatura de Luisa González, excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana, quien busca competir por la Prefectura de Manabí con el auspicio de Pachakutik.

La candidatura de González no fue calificada por la Junta Provincial Electoral y posteriormente tampoco consiguió una decisión favorable en el CNE.