Ejército de Ecuador busca profesionales para 2027: estas son las carreras y los requisitos

Los aspirantes deben identificar primero la modalidad a la que desean ingresar.

Médicos, enfermeros, abogados, administradores y otros profesionales pueden postular al reclutamiento de especialistas del Ejército Ecuatoriano.

La convocatoria contempla plazas para oficiales y personal de tropa. Conozca los requisitos, las evaluaciones y dónde consultar el proceso.

El Ejército Ecuatoriano abrió el reclutamiento de especialistas para 2027, dirigido a profesionales que buscan incorporarse a la institución militar.

La convocatoria contempla distintas áreas de formación, de acuerdo con las necesidades y los cupos disponibles. El proceso de inscripción se habilitó en octubre de 2026.

¿Qué profesionales busca el Ejército?

Entre los perfiles que contempla la convocatoria están profesionales de Medicina, Enfermería, Odontología, Psicología Clínica, Derecho, Administración y Finanzas, además de otras especialidades técnicas y músicos.

La disponibilidad de cada carrera depende de la modalidad de ingreso y de las plazas que requiera la institución.

Los aspirantes deben identificar primero la modalidad a la que desean ingresar.

La Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (Esmil) recibe a los aspirantes a oficiales especialistas, mientras que la Escuela de Formación de Soldados del Ejército Vencedores del Cenepa (Esforse) corresponde a la formación de personal de tropa especialista.

Cada centro tiene su propio prospecto con los títulos admitidos y las condiciones de ingreso.

Requisitos de edad, nacionalidad y formación académica

Requisito Qué debes cumplir o presentar Nacionalidad Cumplir las condiciones de nacionalidad ecuatoriana previstas en el prospecto. Edad Hasta 29 años, 11 meses y 30 días en la fecha de ingreso, según la modalidad. Para oficiales con título de cuarto nivel puede aplicar un límite de hasta 35 años. Título profesional Título reconocido y registrado ante la Senescyt, correspondiente a una carrera habilitada para la plaza. Experiencia laboral Acreditar al menos dos años de experiencia y presentar los respaldos aceptados en el prospecto. Estatura mínima Según el prospecto proporcionado: hombres, 1,60 m; mujeres, 1,55 m, medidos descalzos. Antecedentes y situación institucional Cumplir las condiciones establecidas sobre antecedentes, procesos judiciales y bajas o separaciones de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Evaluaciones Aprobar las pruebas médicas, psicológicas, físicas, académicas y de confianza que correspondan. Documentos adicionales Entregar los certificados específicos que exija cada especialidad, como habilitación profesional o finalización de medicina rural cuando corresponda. Importante: los requisitos pueden variar entre oficiales especialistas y personal de tropa. Verifica el prospecto vigente de la Esmil o la Esforse antes de postular.

Entre las condiciones generales constan ser ecuatoriano, cumplir el límite de edad establecido y contar con un título reconocido y registrado ante la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), de acuerdo con la modalidad y la especialidad.

Para oficiales especialistas con título de cuarto nivel puede aplicarse un límite de edad de hasta 35 años; los aspirantes deben verificar el requisito exacto en el prospecto correspondiente.

Dos años de experiencia laboral y estatura mínima

La convocatoria incluye el requisito de acreditar al menos dos años de experiencia laboral, contados desde la expedición y el registro del título en la Senescyt.

Para respaldarla pueden solicitarse documentos como el historial de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), contratos, facturas, declaraciones tributarias o certificados laborales.

También se establecen condiciones de estatura mínima de 1,60 metros para hombres y 1,55 metros para mujeres, según el prospecto proporcionado.

¿Qué pruebas deben aprobar los aspirantes?

La selección no termina con la inscripción. Los postulantes deben superar las etapas previstas, que pueden incluir evaluaciones psicológicas, toxicológicas y de confianza, exámenes médicos, pruebas físicas y evaluaciones académicas.

Para oficiales especialistas también se contemplan fases como entrevista personal y calificación de méritos.

Los resultados y los cupos disponibles influyen en la selección final.

Documentos adicionales según la carrera

Algunas profesiones tienen requisitos específicos. Por ejemplo, los aspirantes a oficiales especialistas en Medicina y Odontología deben revisar si les corresponde presentar el certificado de haber culminado el año de medicina rural, legalizado por el Ministerio de Salud.

Para los postulantes de Enfermería que se graduaron desde 2014, el prospecto de tropa especialista contempla un certificado de aprobación del examen de habilitación profesional.

Estas condiciones deben confirmarse según la modalidad y el documento vigente.

Los interesados deben ingresar al portal oficial del Ejército Ecuatoriano, acceder a la sección de reclutamiento y elegir la escuela correspondiente: Esmil para oficiales o Esforse para tropa: www.ejercitoecuatoriano.mil.ec