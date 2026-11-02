Alerta en Rocafuerte: Acumulación de lodo causa complicaciones viales en el sector Resbalón.

Las intensas precipitaciones que afectan a la región Litoral continúan provocando novedades en la red vial.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 informó que, a través de su sistema de videovigilancia, se detectó una considerable acumulación de lodo sobre la calzada en el sector Resbalón, en el cantón Rocafuerte, en la provincia de Manabí.

El deslizamiento de tierra y material vegetal sobre la vía representa un riesgo directo para la transitabilidad en este punto estratégico de la provincia, por lo que los organismos de socorro y control vial se mantienen monitoreando la zona.

Reportan acumulación de lodo en la vía en el cantón Rocafuerte, en Manabí. Captura de pantalla

Recomendaciones a los conductores

Ante esta eventualidad, las autoridades hacen un llamado urgente a los conductores que transitan por el sector Resbalón a:

Circular con extrema precaución y mantener la distancia de seguridad.

y mantener la distancia de seguridad. Reduzca la velocidad para evitar pérdida de pista o siniestros viales a causa del asfalto resbaladizo.

para evitar pérdida de pista o siniestros viales a causa del asfalto resbaladizo. Encienda las luces del vehículo en caso de persistir las lluvias o la niebla en el trayecto.

El ECU 911 recuerda que la línea única 9-1-1 se encuentra totalmente disponible para reportar cualquier emergencia o novedad en las carreteras de la provincia.