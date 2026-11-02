Gestión de Riesgos reporta el desbordamiento de 18 ríos a escala nacional por intensas lluvias
Con corte a las 07:00 de este lunes, la Secretaría de Riesgos confirmó que Guayas encabeza la lista con nueve ríos y esteros fuera de su cauce.
Gestión de Riesgos reporta el desbordamiento de 18 ríos a escala nacional por intensas lluvias este lunes 2 de noviembre de 2026.
ECU 911
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Actualizado:
02 nov 2026 - 10:10
El incremento de las precipitaciones en el país continúa provocando graves estragos en el caudal de los ríos.
Con corte a las 07:00 de este lunes 2 de noviembre, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) confirmó el desbordamiento de 18 cuerpos hídricos a escala nacional, afectando principalmente a varias provincias de la Costa ecuatoriana.
Las autoridades mantienen un monitoreo permanente en las zonas vulnerables para evaluar los daños y coordinar acciones de auxiliar con los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) locales.
Provincias y sectores afectados
Según el reporte oficial de la SNGR, la afectación se distribuye de la siguiente manera por provincia:
1. Guayas (9 cuerpos hídricos afectadosdo varios cantones)
- Daule: Estero el Cañal (Laurel), Río Pula y Río Jaboncillo.
- Guayaquil: Río Pilco y Río Tenguel (parroquia Tenguel), además del Río Daule a la altura de la parroquia Pascuales.
- Naranjal: Río Jaguas (recinto Jaime Roldós, parroquia Taura).
- Balzar: Estero Perinao (cabecera cantonal).
- Santa Lucía: Río Pula (cabecera cantonal y recinto La Judith).
2. El Oro (3 cuerpos hídricos)
- Las Lajas: Río La Victoria (parroquia La Victoria).
- Machala: Canal El Macho (parroquia La Providencia / Las Kathyas).
- Pasaje: Río Buenavista (parroquia Buenavista / El Zapote).
3. Manabí (3 cuerpos hídricos)
- Puerto López: Estero Las Tunas (parroquia Salango).
- Jipijapa: Río Casas Viejas y Río La Vaca (parroquia Pedro Pablo Gómez).
4. Santa Elena (2 cuerpos hídricos)
- Manglaralto: Río Dos Mangas (comuna Dos Mangas) y Río Olón (comuna Olón).
5. Los Ríos (1 cuerpo hídrico)
- Quevedo: El Atascoso (sector 24 de Mayo / La Loreto).
Monitoreo y respuesta de emergencia
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos instó a las comunidades asentadas en las riberas de estos ríos y esteros a tomar precauciones extremas y acatar las órdenes de evacuación preventiva emitidas por los organismos de socorro.
Las entidades de primera respuesta y los municipios locales se mantienen desplegados para mitigar el impacto del temporal y brindar asistencia humanitaria en las áreas anegadas.
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