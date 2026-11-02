Un tercer vuelo con asistencia humanitaria para Galápagos lleva 7 toneladas de ayuda 

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) confirmó el despliegue del tercer vuelo humanitario hacia Galápagos, en una operación coordinada para brindar atención inmediata a las zonas vulnerables de la región insular.

Esta nueva acción forma parte del puente aéreo logístico activado por el Gobierno Nacional junto a las Fuerzas Armadas para garantizar el abastecimiento de insumos prioritarios en la región insular.

La nueva aeronave transportará cerca de 7 toneladas de asistencia técnica y humanitaria. Entre los suministros médicos y de auxilio contabilizados se incluyen 700 kits de vestir, 55 kits de dormir y 16 kits de primera respuesta destinados al equipamiento de los centros de acogida temporal e inspección técnica en el archipiélago.

Para asegurar la provisión de alimentos básicos a la población local, el cargamento contempla además 10 cajas de aceite comestible y víveres complementarios.

Estos recursos complementan las raciones alimenticias y kits de subsistencia entregados durante los dos primeros vuelos humanitarios despachados hacia las islas.

En el ámbito del saneamiento e infraestructura, el vuelo lleva a bordo 6 bombas de succión para evacuación de líquidos y manejo de aguas.

Este equipamiento resulta clave para apoyar las tareas operativas de las brigadas de emergencia en el drenaje de espacios anegados y el restablecimiento de los servicios básicos locales.

Con este tercer desembarco logístico, la asistencia técnica y humanitaria movilizada por vía aérea supera las 24 toneladas en total.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y la Secretaría de Gestión de Riesgos mantienen la evaluación continua en territorio para coordinar los próximos envíos requeridos.

Asimismo, las autoridades no descartan complementar las operaciones aéreas con transporte marítimo desde los puertos continentales si la demanda operativa lo exige.