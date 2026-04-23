Video capta rescate de mujer que intentó lanzarse al río Upano en Macas

Momentos de tensión se vieron a las orillas del río Upano, cuando una mujer intentó quitarse la vida arrojándose al caudal este jueves 23 de abril del 2026.

La alerta se activó gracias a las cámaras de video vigilancia en tiempo real del ECU 911, que detectó la situación y coordinó una respuesta inmediata.

Desde la central de vigilancia se dio aviso a equipos de emergencia, quienes acudieron de inmediato al lugar.

Al llegar, encontraron a una persona que ya sostenía a la mujer, evitando que cayera al río. La mujer forcejeaba con la intención de soltarse.

Intervención clave

Un video generado por el ECU 911 mostró la rápida acción de agentes de la Policía Nacional del Ecuador y el Cuerpo de Bomberos de Morona que permitió controlar la situación.

Los rescatistas lograron sujetarla y retirarla del borde del puente, poniendo fin a un momento que pudo terminar en tragedia.

Luego del rescate, la mujer fue trasladada a un centro de salud para evaluar su estado y brindarle apoyo. Las autoridades destacaron que el monitoreo constante y la coordinación entre instituciones fueron claves para proteger su vida y evitar un desenlace fatal.