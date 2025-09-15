Estado de la red vial de Ecuador este lunes 15 de septiembre; en Carchi todavía no hay paso

La vía Aloág - Tambillo se abrió pasadas las 15:00 de este lunes 15 de septiembre del 2025.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 presentó un reporte actualizado del estado de las vías en Ecuador hasta las 17:00 de este lunes 15 de septiembre del 2025. Aquí se confirmó que se ha habilitado la circulación vehicular en el sector de Tambillo y la Panamericana Sur E35.

Según el reporte, en Carchi hay cierres viales en tres puntos por las protestas de los transportistas. En la vía Bolívar - San Gabriel, en el sector La Posta, no hay paso para los transportistas.

En el vía Tulcán - Julio Andrade, en el sector el Cementerio, está bloqueado el paso por representantes del transporte pesado. También en el sector de Piquiucho, en la vía Bolívar - Piquiucho, también se reporta un cierre vial.

De acuerdo al ECU, en el resto de vías del país no se han registrado cierres por las protestas de los transportistas. En Azuay, la Policía Nacional y los militares han reforzado la seguridad en los puntos conflictivos.

¿Qué pasa en la Sierra Centro? La Panamericana E35 está habilitada. Luego de la reunión de los Ministros con representantes de los transportistas se logró habilitar el paso. En Cotopaxi se desplegó personal policial y militar durante todo el día y así se garantizó la circulación entre Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza.

Las vías de Santo Domingo también ya están habilitadas y no registran novedades hasta las 16:58, la hora del corte del ECU 911. En Manabí también se confirmó que la circulación por las vías de la provincia está normal.