Bus escolar circula con sus llantas fuera de eje en la av. Simón Bolívar

Bus escolar transita la av. Simón Bolívar con una llanta salida de su eje

La tarde de este miércoles 4 de noviembre un autobus escolar fue captado en el momento exacto que pierde sus llantas traseras. El hecho se reportó en la av. Simón Bolívar a la altura de la entrada del túnel Guayasamín.

En el video se puede observar como el vehículo circula en el carril derecho a una velocidad moderada.

Durante los primeros segundos se puede ver como el automotor va con las dos llantas traseras del lado izquierdo fuera del eje. Instantes más tarde pierde totalmente las llantas lo que obligó al conductor frenar su marcha.

Las imágenes muestran al bus escolar estacionado antes de un desvío en la av. Simón Bolívar y las llantas ruedan por los tres carriles.

Información de la AMT muestra que el vehículo del año 2004, tiene cinco aprobaciones condicionadas de la revisión técnica vehícular. Además, en los años 2022 y 2026, no se presentó ni cumplió con el requisito.