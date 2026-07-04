Creciente del río Zamora deja tres fallecidos y 38 heridos

Creciente del río Zamora, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe deja tres muertos.

Las intensas lluvias registradas en la provincia de Zamora Chinchipe provocaron el desbordamiento del río Zamora, la noche del 3 de julio de 2026.

La emergencia, que dejó tres fallecidos y 38 heridos, obligó al rescate de decenas de ciudadanos, entre ellas diez bomberos, quienes fueron arrastrados por la fuerte corriente durante las labores de atención.

Organismos de socorro habilitaron un acceso por el sector de Guaguayme Alto para facilitar el ingreso del personal de emergencia.

Monitoreo permanente en la provincia

Piuntza, La Hueca y Cantzama se encuentran entre las zonas más afectadas por las inundaciones.

Las autoridades no precisaron el estado de salud de los afectados, quienes recibieron asistencia médica tras ser evacuados de las áreas de riesgo.

De acuerdo con la información, los organismos de respuesta mantienen un monitoreo permanente en la provincia para evaluar los daños ocasionados por el temporal.