Alias 'Gato Negro' fue trasladado a Ecuador para ser enviado a la cárcel El Encuentro

'Gato Negro' fue trasladado a Ecuador el 3 de julio de 2026

Galo Javier Suárez Román, alias 'Gato Negro', segundo al mando del grupo Los Tiguerones, fue expulsado de Colombia y extraditado a Ecuador tras su captura en Barranquilla.

El hombre llegó a Guayaquil y fue trasladado bajo resguardo policial a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, según información del ministro de Interior, John Reimberg.

Fue detenido el 30 de junio de 2026 en Colombia, en un operativo conjunto que contó con el apoyo de los U.S. Marshals de Estados Unidos.

En Colombia 'Gato Negro' fortaleció su relevancia

Suárez Román estaba prófugo desde 2019 tras fugarse de la Penitenciaría del Litoral y debe cumplir una condena de 26 años por asesinato.

Durante su permanencia en Colombia, las investigaciones indican que fortaleció vínculos con organizaciones criminales transnacionales, lo que incrementó su relevancia dentro de Los Tiguerones.

Por esta razón, el Gobierno dispuso su reclusión en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, donde permanecerá "bajo estrictas medidas de vigilancia" mientras enfrenta los procesos judiciales pendientes en Ecuador.