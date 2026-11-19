La final de la Copa Libertadores tendrá un show especial

La final de la Copa Libertadores que jugarán Palmeiras y Estudiantes de La Plata la próxima semana en Montevideo tendrá un show de entretiempo, en un intento por internacionalizar la competición, informó este jueves la Conmebol.

Será la primera vez en la historia en que el juego por el título de este torneo fundado en 1960 contará con un espectáculo de mediotiempo, un sello tradicional de los deportes estadounidenses.

El DJ y cantante brasileño Pedro Sampaio será el protagonista de la presentación el 28 de noviembre en el estadio Centenario, donde Palmeiras y Estudiantes pugnarán por la corona del principal certamen de clubes de América.

"El show tendrá una duración de siete minutos y se desarrollará fuera del campo de juego, respetando los tiempos deportivos y manteniendo al fútbol como el gran protagonista de la noche", indicó la Conmebol en un comunicado.

Sampaio, de 28 años, brindará una función con coreografía que mezclará su propuesta musical de funk carioca con la "cultura del fútbol", agregó la confederación sudamericana, que organiza la competición.

El artista actuó junto a Ricky Martin en el espectáculo de mediotiempo del partido de football americano (NFL) que los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys disputaron en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro, en septiembre.

"¡Quiero hacer un show inolvidable, a la altura de la pasión de quienes estén siguiéndolo!", dijo Sampaio, citado en la nota.

Con la implementación del espectáculo de entretiempo, sello del Super Bowl del football americano, la Conmebol dijo que busca ampliar "la proyección internacional del fútbol sudamericano".

"Nuestra visión al 2030 es consolidarnos como líderes en entretenimiento deportivo, innovando y ofreciendo experiencias cada vez más memorables para nuestros hinchas", dijo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en el comunicado.

La final de la Copa Libertadores 2026 enfrenta a clubes que conjuntamente han ganado siete títulos: Palmeiras de Sao Paulo y Estudiantes de La Plata.

Los brasileños fueron finalistas el año pasado y ganaron su tercera estrella en 2021, mientras que los argentinos se han coronado en cuatro ocasiones, la última de ellas en 2009.