Las declaratorias de emergencia permiten a los cantones de Ecuador adoptar medidas urgentes ante las inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño han provocado inundaciones, desbordamientos de ríos y daños en viviendas e infraestructura de diferentes cantones de Ecuador. Ante estas afectaciones, las autoridades locales pueden declarar una situación de emergencia para acelerar la respuesta y proteger a la población.

Pero ¿qué significa esta declaratoria, quién puede emitirla y qué cambia para los ciudadanos?

¿Qué significa declarar en emergencia a un cantón?

Una declaratoria de emergencia es una medida que permite a las autoridades adoptar acciones extraordinarias cuando un evento, como las lluvias o inundaciones, pone en riesgo a la población y supera o amenaza con superar la capacidad habitual de respuesta.

En Ecuador, los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales coordinan la atención con municipios, organismos de socorro y otras instituciones, de acuerdo con sus competencias.

La declaratoria también puede facilitar la movilización de recursos y la ejecución de acciones para atender a las familias damnificadas.

¿Qué medidas pueden aplicar las autoridades?

Ante las afectaciones por El Niño, los municipios pueden adoptar medidas como la evacuación preventiva de familias en zonas de riesgo, habilitación de alojamientos temporales, entrega de asistencia humanitaria y limpieza de canales o vías inundadas.

Además, podrán realizar contrataciones especiales para adquirir maquinaria, bombas de agua, materiales y servicios necesarios para enfrentar la emergencia.

Para utilizar este mecanismo, cada institución debe emitir una resolución de emergencia para contratación pública, debidamente justificada y publicada.

¿Qué cambia para los habitantes?

La declaratoria busca que la atención llegue más rápido a las personas afectadas y que las autoridades puedan intervenir en sectores donde exista peligro.

Sin embargo, no implica automáticamente un toque de queda, la suspensión de clases, el cierre de comercios o restricciones generales a la movilidad.

Tampoco debe confundirse con un estado de excepción, que únicamente puede decretar el presidente de la República bajo las condiciones previstas en la Constitución.

Las evacuaciones, cierres de vías u otras medidas de protección pueden disponerse de manera específica cuando exista un riesgo para la seguridad de la población.

¿Cuánto tiempo dura una declaratoria de emergencia?

La duración depende de la medida adoptada y de la normativa aplicable. En el caso de las declaratorias para contratación pública, el plazo máximo ordinario es de 60 días, con posibilidades excepcionales de ampliación conforme a la ley.

Durante ese período, los municipios deben justificar las contrataciones y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Al finalizar, las instituciones están obligadas a presentar un informe de las contrataciones realizadas, el presupuesto utilizado y los resultados obtenidos.

Esto significa que declarar una emergencia no autoriza gastos ilimitados ni elimina los mecanismos de control sobre los recursos públicos.