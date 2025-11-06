Sancionarán con hasta USD 23 500 a propietario de vivienda por fiesta que caotizó Samborondón

El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, dijo este miércoles 5 de noviembre de 2025 que el Municipio abrirá un expediente sancionador para el dueño de una vivienda en la que se desarrollo una fiesta masiva.

Largas filas de vehículos y un caos total se registraron en el sector de La Puntilla, en Samborondón la noche del viernes por la celebración de Halloween.

El colapso de las vías generó malestar entre los conductores que tardaron horas en salir de la congestión para llegar a sus destinos.

Yúnez dijo que se trató de un evento masivo para el cual se vendieron entradas, lo que viola las normas municipales porque el evento se realizó en una zona residencial y sin permisos.

“En Samborondón no hay espacio para el desorden ni para el abuso”, escribió el Burgomaestre en sus redes sociales.

De acuerdo con Yúnez, se abrió un expediente adminsitrativo sancionador para el propietario de la vivienda en la que se realizó la fiesta "masiva y cobrada".

La multa para el infractor podría ascender a 50 salarios básicos unificados, es decir 23 500 dólares, según el alcalde de Samborondón.

"Llenar una avenida de vehículos, colapsar el tránsito y poner en riesgo la seguridad por lucro personal, es inaceptable", añadió Yúnez.