Temblor de magnitud 3.5 se registró cerca de Cuenca este 4 de noviembre

Un sismo de magnitud 3.5 se registró cerca de Cuenca, en Azuay, la mañana del miércoles 4 de noviembre de 2026.

Un sismo de magnitud 3.5 se registró la mañana de este miércoles 4 de noviembre de 2026, cerca de Cuenca, en la provincia de Azuay, al sur de Ecuador.

Según informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 08:54, a una profundidad de 76 kilómetros.

El epicentro se localizó a aproximadamente 27,53 kilómetros al sur de Cuenca, entre los sectores de Cumbe y Nabón.

¿Se sintió el temblor en Cuenca?

Hasta las 09:30 de este miércoles, no se habían reportado avisos ciudadanos que sintieran el movimiento telúrico.

Tampoco se habían confirmado daños materiales ni personas afectadas por el sismo.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados mediante los reportes oficiales del Instituto Geofísico, que monitorea la actividad sísmica en el país.