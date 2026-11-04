Milagro amanece bajo el agua: lluvias inundan varios sectores y las clases presenciales

Usuarios en redes sociales reportaron el desbordamiento del río principal de la ciudad

Las lluvias registradas durante la madrugada de este miércoles 4 de noviembre de 2026 provocaron inundaciones en varios sectores de Milagro, en la provincia del Guayas.

Las cámaras de videovigilancia del ECU 911 captaron calles anegadas y dificultades para la circulación vehicular.

#Guayas | #Milagro Debido a las lluvias registradas durante la madrugada, cámaras de videovigilancia del #ECU911 evidencian vías anegadas en varios sectores de Milagro. Se mantiene el monitoreo permanente y la coordinación con @Riesgos_Ec para el seguimiento de las novedades. Se recomienda conducir con precaución. — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) November 4, 2026

Inundaciones en varios sectores de Milagro

A través de redes sociales, habitantes reportaron que el principal río de la ciudad se desbordó durante la madrugada, lo que habría provocado el ingreso de agua a las zonas bajas.

Las imágenes y reportes ciudadanos muestran las consecuencias de las precipitaciones en distintos puntos del cantón.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas afectadas y coordinan el seguimiento de las novedades con la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Hasta el momento, no se han detallado cifras de viviendas afectadas ni de personas damnificadas.

Suspenden las clases presenciales en Milagro

Ante las condiciones registradas, las clases presenciales están suspendidas en la ciudad.

La ministra de Educación, Gilda Alcívar, anunció la noche del martes 3, que las clases de este miércoles se desarrollarían en modalidad no presencial en el cantón Milagro.

Se recomienda a los conductores circular con precaución, evitar calles inundadas y no intentar atravesar zonas donde el agua cubra la calzada.