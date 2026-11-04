Milagro amanece bajo el agua: lluvias inundan varios sectores y las clases presenciales
Las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de este miércoles 4 de noviembre provocaron inundaciones en varias calles de Milagro, en Guayas.
Usuarios en redes sociales reportaron el desbordamiento del río principal de la ciudad
RRSS
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Actualizado:
04 nov 2026 - 06:16
Las lluvias registradas durante la madrugada de este miércoles 4 de noviembre de 2026 provocaron inundaciones en varios sectores de Milagro, en la provincia del Guayas.
Las cámaras de videovigilancia del ECU 911 captaron calles anegadas y dificultades para la circulación vehicular.
Inundaciones en varios sectores de Milagro
A través de redes sociales, habitantes reportaron que el principal río de la ciudad se desbordó durante la madrugada, lo que habría provocado el ingreso de agua a las zonas bajas.
Las imágenes y reportes ciudadanos muestran las consecuencias de las precipitaciones en distintos puntos del cantón.
Las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas afectadas y coordinan el seguimiento de las novedades con la Secretaría de Gestión de Riesgos.
Hasta el momento, no se han detallado cifras de viviendas afectadas ni de personas damnificadas.
Suspenden las clases presenciales en Milagro
Ante las condiciones registradas, las clases presenciales están suspendidas en la ciudad.
La ministra de Educación, Gilda Alcívar, anunció la noche del martes 3, que las clases de este miércoles se desarrollarían en modalidad no presencial en el cantón Milagro.
Se recomienda a los conductores circular con precaución, evitar calles inundadas y no intentar atravesar zonas donde el agua cubra la calzada.
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