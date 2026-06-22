Desempleo cae y empleo adecuado sube en Ecuador durante mayo, según INEC

El empleo adecuado en Ecuador registra un incremento en mayo,

Los últimos datos del mercado laboral en Ecuador muestran cambios en varios indicadores de empleo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) informó que el empleo adecuado aumentó durante mayo de 2026, mientras que la tasa de desempleo registró una reducción en comparación con el mismo mes del año anterior.

El informe corresponde a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), que analiza la situación laboral de la población en áreas urbanas y rurales del país.

El empleo adecuado registra cifras positivas en mayo

Según el INEC, la tasa de empleo adecuado o pleno se ubicó en 36,6% en mayo de 2026. Un año antes, este indicador se encontraba en 35,2%, lo que representa un incremento de 1,4 puntos porcentuales.

En términos absolutos, el número de personas con empleo adecuado pasó de 3 080 071 en mayo de 2025 a 3 272 931 en mayo de 2026.

La encuesta considera dentro de esta categoría a quienes perciben ingresos iguales o superiores al salario básico y cumplen con la jornada laboral establecida o trabajan el número de horas deseadas.

El informe también detalla que la población en edad de trabajar alcanzó los 13,6 millones de personas, mientras que la tasa de participación global llegó al 65,9%.

Informalidad y subempleo: Los retos pendientes

El subempleo se ubicó en 18,3% durante mayo de 2026. En el mismo periodo de 2025 la tasa fue de 20,9%, una diferencia de 2,6 puntos porcentuales.

A pesar de esta reducción, el INEC señala que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre ambos periodos para este indicador.

En cifras, 1 638 276 personas se encontraban en condición de subempleo a escala nacional durante mayo de 2026.

Los datos muestran además que el subempleo fue más alto entre los hombres, con una tasa de 20,1%, frente al 16,0% registrado entre las mujeres.

Respecto a la relación laboral, el informe indica que el 51,5% de las personas subempleadas fueron trabajadores independientes, mientras que el 48,5% correspondió a asalariados.

Cae la tasa de desempleo a nivel nacional

La tasa de desempleo nacional alcanzó el 3,1% en mayo de 2026. En comparación con mayo de 2025, cuando se ubicó en 4,1%, se registra una reducción de un punto porcentual.

A diferencia de otros indicadores laborales, el INEC destaca que esta disminución sí representa una diferencia estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95%.

En números absolutos, la población desempleada llegó a 273 679 personas en todo el país durante mayo de 2026.

El desempleo afectó en mayor proporción a las mujeres, con una tasa de 3,6%, mientras que entre los hombres fue de 2,7%.

Dentro de este indicador, el desempleo abierto —personas que realizaron acciones concretas para encontrar trabajo— se ubicó en 2,8%. Por su parte, el desempleo oculto alcanzó el 0,3%.

El informe concluye que, aunque algunos indicadores muestran variaciones respecto al año anterior, la mayoría de los cambios observados no presentan diferencias estadísticamente significativas en comparación con mayo de 2025.