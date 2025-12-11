Asamblea busca regular scooters y motos eléctricas con reforma a la Ley de Tránsito

El uso de scooters y motos eléctricas no está regulado en Ecuador.

La Asamblea Nacional tramita un proyecto para regularizar a los medios de transporte eléctricos en Ecuador. Con esto se busca reformar la actual Ley de Tránsito.

El asambleísta independiente Sergio Peña agregó que el proyecto busca que "se norme estos vehículos para que no sean como juguetes y tengan reglamentos claros".

Entre los cambios propuestos está la obligatoriedad de obtener una licencia de conducir para operar vehículos eléctricos como scooters o motos.

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional tramita el paquete de reformas a la Ley de Tránsito.

En Ecuador estos vehículos se importan como juguetes y su uso no está regulado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

De acuerdo con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), en 2024 se importaron más de 55 000 motos y scooters eléctricos.

En el vecino país, Perú, existe una regulación de las motos eléctricas. Estos vehículos deben contar con una documentación obligatoria, placa e incluso un seguro de accidentes.

Mientras que en Quito el proceso para emitir una regulación para los vehículos eléctricos está estancada. A pesar de que el borrador de la ordenanza fue entregado a la Comisión de Movilidad.