Educación abrió nuevos cursos de capacitación para docentes; revíse cómo inscribirse

El Ministerio de Educación abrió una nueva convocatoria de capacitación dirigida a los maestros de Ecuador, a través del Centro de Formación Digital Mecapacito.

El objetivo, según la Cartera de Estado, es "fortalecer las capacidades pedagógicas, didácticas, disciplinares, digitales y socioemocionales de los docentes".

Para el año 2026 se ha planificado la ejecución de nueve cohortes formativas. Por lo tanto, se abrió la Cohorte 3. La capacitación servirá para que profesores actualicen y fortalezcan conocimientos en diversas áreas del proceso enseñanza-aprendizaje.

Personas que no terminaron el bachillerato pueden inscribirse así

La oferta formativa de esta cohorte contempla 75 cursos organizados en cinco itinerarios:

Didáctica: 10 cursos

Digital: 5 cursos

Disciplinar: 10 cursos

Pedagógica: 18 cursos Socioemocional

Transversal: 32 cursos

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones estarán abiertas del 16 al 29 de marzo de 2026, mientras que el inicio de los cursos está previsto para el 1 de abril y su finalización el 28 de abril de 2026.

Los maestros interesados en estos cursos de capacitación podrán acceder a la plataforma oficial de formación a través del portal: https://mecapacito.educacion.gob.ec

Para realizar el proceso de inscripción deberán ingresar al banner correspondiente al sostenimiento al que pertenecen: