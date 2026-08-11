¿Cuándo debutará Enner Valencia con Boca Juniors y qué número de camisetas usará? 

El delantero ecuatoriano Enner Valencia entrena con normalidad en Boca Juniors tras estampar su firma en el contrato que lo vincula con la institución azul y oro hasta el 31 de diciembre de 2027 y espera por su debut. Aunque el equipo bostero jugará este martes 11 de agosto, el ecuatoriano no está inscrito aún para jugar la Copa Sudamericana.

El máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador superó los exámenes médicos y concretó su vinculación como agente libre tras finalizar su contrato en el fútbol mexicano con el Pachuca.

Inmediatamente después de cumplir con los protocolos médicos y administrativos, el atacante, de 36 años, acudió al predio deportivo del club para sumarse a los trabajos dirigidos por el entrenador Rodolfo Arruabarrena.

La expectativa del cuerpo técnico y de la hinchada xeneize se centra ahora en la fecha exacta de su estreno en cancha. Pese a la ansiedad del entorno deportivo, el estratega Arruabarrena tomó la determinación de dejarlo al margen de la lista de convocados para el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Recoleta de Paraguay.

La decisión responde a un criterio de precaución para evitar sobrecargas o lesiones musculares prematuras en el jugador.

La inactividad oficial de Valencia se remonta al pasado 30 de junio de 2026, fecha en la que disputó su último encuentro defendiendo la camiseta de la Selección de Ecuador en la Copa del Mundo.

Al no haber cumplido una pretemporada formal con el plantel argentino, el preparador físico diseñó un plan especial de acondicionamiento para adaptar progresivamente al artillero al ritmo de competencia exigido en el fútbol sudamericano.

En el ámbito estrictamente administrativo, la dirigencia de Boca Juniors trabaja paralelamente para completar los requisitos de habilitación ante los organismos correspondientes. El club aguarda la recepción definitiva de la transferencia internacional proveniente de la federación mexicana para concretar la inscripción del jugador en las listas oficiales de la Liga Profesional de Fútbol y de la Conmebol.

Con el panorama de preparación en marcha, el marco más probable para presenciar los primeros minutos de Enner Valencia con la camiseta xeneize apunta al fin de semana. El compromiso fijado para el sábado 15 de agosto por la quinta fecha del torneo local ante Platense en Vicente López se perfila como la oportunidad principal elegida por el cuerpo técnico para incluirlo en la nómina.

En caso de que el cuerpo técnico determine otorgarle unos días adicionales de puesta a punto física, el siguiente escenario trazado en el calendario será el encuentro de vuelta del certamen continental. Dicho choque de revancha frente a Recoleta en territorio paraguayo marcaría la alternativa inmediata para que el atacante tricolor haga su debut internacional con el cuadro de La Ribera.

La llegada de Valencia supone un refuerzo de peso para la ofensiva de Boca Juniors en el tramo decisivo de la temporada de 2026. Con más de 190 goles anotados en su carrera por clubes y un bagaje internacional consolidado en diversas ligas del mundo, el delantero asume el reto de liderar la línea de ataque xeneize en la búsqueda de títulos nacionales e internacionales.